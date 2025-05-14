Янчук: Андреева еще прибавит, тогда как Гауфф вряд ли сильно превысит свой текущий уровень

Заслуженный тренер Россиивысказался о пораженииотв четвертьфинале турнира в Риме.

«Ничего страшного, форсировать события не надо. Кроме того, Гауфф идет в тройке лидеров мирового рейтинга, а Мирре на данном этапе куда важнее стабильно обыгрывать соперниц из второй десятки и так далее. При этом она может побеждать и ведущих теннисисток, с точки зрения психологии преимущество в таких противостояниях на ее стороне.

Опытные спортсмены опасаются молодых, зачастую чувствуют себя неуверенно. В течение года еще многое может измениться, темпы роста у Мирры внушительные. Она еще обязательно прибавит, тогда как Гауфф вряд ли сильно превысит свой текущий уровень.

Безусловно, Мирра уже не подающая надежды, у нее появился определенный статус. Но и проблемы у Андреевой могут быть. Она взрослеет, набирает вес, становится крупнее. Как она будет с этим справляться, посмотрим», — цитирует Янчука «ВсеПроСпорт».

Теперь в полуфинале Гауфф ждет встреча Чжэн Циньвэнь из Китая.