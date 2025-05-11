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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
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    Берреттини: Я рад, что Синнер вернулся

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини Янник Синнер
    Итальянский теннисист Маттео Берреттини отреагировал на возвращение соотечественника Янника Синнера.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    Ранее первая ракетка мира отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

    «Он точно будет знать, как со всем справиться. Янник очень счастлив быть здесь. Я видел, как он улыбается. Для всех нас хорошо, что он вернулся, он сильнейший игрок в мире.

    Я желаю ему всего наилучшего. Он сможет справиться с тем, что будет происходить, гораздо лучше, чем я», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

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    Ранее Синнер на «Мастерсе» в Риме одолел аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4.

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