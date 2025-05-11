Берреттини: Я рад, что Синнер вернулся

Итальянский теннисистотреагировал на возвращение соотечественника

Ранее первая ракетка мира отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Он точно будет знать, как со всем справиться. Янник очень счастлив быть здесь. Я видел, как он улыбается. Для всех нас хорошо, что он вернулся, он сильнейший игрок в мире.

Я желаю ему всего наилучшего. Он сможет справиться с тем, что будет происходить, гораздо лучше, чем я», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

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Ранее Синнер на «Мастерсе» в Риме одолел аргентинца Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4.