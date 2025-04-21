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    Алькарас: Проигрывать всегда непросто, тем более в финале

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Хольгер Руне
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении в финале турнира в Барселоне. Алькарас уступил датчанину Хольгеру Руне со счетом 6:7 (6:8), 2:6.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Проигрывать всегда непросто, тем более здесь в финале. Но нужно отдать должное Хольгеру, он провел исключительный матч, очень грамотно выстроенный. Я не удивлен его уровнем, но удивлен собранностью. От начала и до конца он четко понимал, что должен делать, и уверенно это реализовывал.

    Я упустил несколько шансов, и в итоге это сыграло против меня. Но, если говорить в целом, я дошел до финала и уезжаю отсюда с гордостью за то, что отдал все силы», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

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    Напомним, Руне выиграл первый турнир ATP с апреля 2023 года.

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