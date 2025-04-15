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    Потапова снялась с турнира в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова
    Российская теннисистка Анастасия Потапова покидает турнир в немецком Штутгарте из-за травмы руки.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «Очень жаль сниматься со Штутгарта. К сожалению, у меня скопилось большое количество жидкости в левой кисти, которое не позволяет мне функционировать даже в жизни. Сегодня приняли решение "выкачивать" эту жидкость, что должно позволить мне вовремя восстановиться перед Мадридом», — написала Потапова в соцсети.

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    Вчера, 14 апреля, россиянка выиграла в первом круге у датчанки Клары Таусон со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. Во втором круге Потаповой предстояла игра с белоруской Ариной Соболенко

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