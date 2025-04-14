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    Кафельников: Пока у Рублева и Сафина все идет непросто

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Марат Сафин Андрей Рублёв
    Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал сотрудничество своего бывшего партнера Марата Сафина с Андреем Рублевым в качестве тренера.

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    «Судя по турниру в Монте-Карло, у них тяжело идет, хотя я понимаю, что времени у Марата не было достаточно. Хочу ошибаться, но пока не очень. Может быть, Андрей пока не воспринимает ту информацию, которую Марат пытается до него донести. Работа ног, физическая кондиция. Считаю, у Андрея очень много брака. И в техническом арсенале, и по физической подготовке», — цитирует Кафельникова ТАСС.

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    • В марте 2025 года стало известно, что Сафин принял приглашение войти в тренерский штаб Рублева. На недавнем «Мастерса» в Монте-Карло Андрей не смог преодолеть третий круг, уступив французу Артюру Фису (2:6, 3:6).

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