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    Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Лоренцо Музетти
    Завершился решающий матч на теннисном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Победу в нем одержал испанец Карлос Алькарас (3), который был сильнее итальянца Лоренцо Музетти (16) со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

    Соперники были на корте 1 час 47 минут. За это время Алькарас выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 8 заработанных.

    У Музетти три эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

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    Благодаря триумфу в Монте-Карло, Алькарас начнет следующую неделю в ранге второй ракетки мира. Титул в Монако стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста.

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