Зверев: Последние несколько месяцев — худший период после травмы

Немецкий теннисиствысказался о поражении от Матеона старте турнира в Монте-Карло.

«Я выиграл не так много матчей. Так что последние несколько месяцев — худший период после травмы. Я отлично сыграл в первом сете, а когда отдал подачу во втором, то показал игру на 10 уровней ниже. Удары стали намного медленнее, а я вообще перестал бить по мячу. Та же история, что и последние несколько месяцев. Ничего не меняется. Так что это я проиграл матч, снова... Думаю, что мой уровень ужасен, но это только мое мнение», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

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Следующим соперником Берреттини станет Лоренцо Музетти (Италия, 13).