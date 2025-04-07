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    Мирра Андреева: Очень рада поиграть с Медведевым в миксте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Даниил Медведев
    Первая ракетка России Мирра Андреева отметила, что не против снова сыграть в дуэте с Даниилом Медведевым.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    На Олимпиаде-2024 в Париже тандем дебютировал в смешанном парном разряде, однако проиграл в первом же матче паре из Италии Сара Эррани/Андреа Вавассори 3:6, 2:6.

    «Конечно, я очень рада поиграть с Даниилом в миксте! Получаю от этого много удовольствия. На Олимпиаде это вышло, может, не очень успешно, но надеюсь, что на Открытом чемпионате США получится. Мы уже договорились, что там снова сыграем вместе. У нас может быть хороший тандем», — отметила Андреева «СЭ».

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