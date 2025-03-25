ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ян БлаховичОчередной бой Блаховича закончился скандалом. UFC списал со счетов польского ветерана
  • 15:55
    • Австралия победила Китай в отборе на ЧМ-2026, Южная Корея и Иордания поделили очки
    Все новости спорта

    Зверев: Мне нужно играть хорошо, чтобы что-то изменить

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев
    Немецкий теннисист Александр Зверев дал комментарий по поводу своей текущей формы.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    «Мне нужно играть хорошо, чтобы что-то изменить. Нужно, чтобы моя игра была на месте, удары работали, а моя уверенность росла на корте и за его пределами. Знаю, что хорошо чувствую мяч, могу многое с ним сделать, но в последние две недели я чувствовал себя не очень хорошо. Не видел, чтобы мои удары были на должном уровне.

    Пришлось много тренироваться в это время, я пытался восстановить соревновательный ритм и обрести новый настрой. Поражение в первом матче в Индиан-Уэллсе дало мне две недели тренировок, поэтому я воспользовался этим временем, чтобы усердно поработать», — приводит слова Зверева Punto de Break.

    Прогнозы на теннис

    Напомним, что в настоящий момент Зверев является второй ракеткой мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия укажет Замбии ее место
  • Россия — Замбия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Аргентина не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности?
  • Аргентина — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?
  • Лихтенштейн — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:452025
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры