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    Ольховский: Андреевой надо держать свою подачу, заставлять Соболенко двигаться

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Мирра Андреева Арина Соболенко
    Советский и российский экс-теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящем финале турнира в Индиан-Уэллсе между Миррой Андреевой и Ариной Соболенко.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «В первую очередь, стоит отметить очень хорошую игру Мирры в полуфинале. Она серьезно прибавила в движении, работе ног, скорости. Получился очень интересный матч с высоким уровнем тенниса. Безусловно, с Соболенко очень сложно играть. У нее самые сильные удары, с которыми сложно совладать. Но именно то, в чем Мирра прибавила в последнее время, и можно противопоставить Соболенко.

    Мирре надо держать свою подачу, заставлять соперницу двигаться, не давать атаковать. Что касается слов Соболенко, рано она записала себя в мамы на фоне Андреевой. Не такая уж критичная у них разница в возрасте. Хотя соглашусь, что в 17 лет Мирра показывает грандиозный результат», — цитирует Ольховского «ВсеПроСпорт».

    Андреева и Соболенко сыграют между собой уже 16 марта.

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