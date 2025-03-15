Ольховский: Андреевой надо держать свою подачу, заставлять Соболенко двигаться

Советский и российский экс-теннисиствысказался о предстоящем финале турнира в Индиан-Уэллсе между

«В первую очередь, стоит отметить очень хорошую игру Мирры в полуфинале. Она серьезно прибавила в движении, работе ног, скорости. Получился очень интересный матч с высоким уровнем тенниса. Безусловно, с Соболенко очень сложно играть. У нее самые сильные удары, с которыми сложно совладать. Но именно то, в чем Мирра прибавила в последнее время, и можно противопоставить Соболенко.

Мирре надо держать свою подачу, заставлять соперницу двигаться, не давать атаковать. Что касается слов Соболенко, рано она записала себя в мамы на фоне Андреевой. Не такая уж критичная у них разница в возрасте. Хотя соглашусь, что в 17 лет Мирра показывает грандиозный результат», — цитирует Ольховского «ВсеПроСпорт».

Андреева и Соболенко сыграют между собой уже 16 марта.