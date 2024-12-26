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    Алькарас: Анчелотти сказал, что найдет для место в «Реале»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас пошутил по поводу того, чтобы сыграть за мадридский футбольный клуб «Реал».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    22 декабря Алькарас посетил матч мадридской команды против «Севильи» (4:2) в 18-м туре Примеры.

    «Карло Анчелотти сказал, что найдет для меня место, если понадобится. Я вингер, левый вингер. Смещаюсь в центр и закручиваю удар», — цитирует теннисиста пресс-служба мадридского клуба.

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    Алькарас на данный момент является третьей ракеткой мира. 21-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года и победителем четырех турниров «Большого шлема».

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