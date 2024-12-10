Рублев: Я ставлю перед собой цели, но не в плане завоевания титулов

Российский теннисиствысказался о своих целях на будущий сезон.

«Теперь, когда я подошёл к тренировочному процессу немного иначе, мне любопытно посмотреть, чем это закончится. Конечно, я ставлю перед собой цели, но не в плане завоевания титулов.

Речь идёт скорее о совершенствовании себя в определённых аспектах. Если мне это удастся, стану улучшенной версией себя, которая будет побеждать больше. Выиграв больше матчей, я завоюю больше турниров, и, возможно, один из них будет престижным», — цитирует Рублева Eurosport.fr.

Напомним, что Рублев сейчас является восьмой ракеткой мира.