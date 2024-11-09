Экс-третья ракетка мира Петрова: Рублев не выйдет из группы на Итоговом турнире

Бывшая третья ракетка миравысказалась о перспективахна Итоговом турнире ATP.

На групповом этапе ATP Finals Рублев сыграет против Карлоса Алькараса, Александра Зверева и Каспера Рууда, а Медведев — против Янника Синнера, Тейлора Фрица и Алекса Де Минора.

«Конечно, для Рублева это приятный бонус — поиграть в компании лучших теннисистов.

Может быть, он как человек, от которого на текущий момент ничего не ждут, сможет что-то показать. Однако я не рассчитываю на хорошее выступление и думаю, что он не сможет выйти из группы.

Даня может разозлиться. Он заканчивает сезон неплохо, хотя у него нет титула. Думаю, он огорчен, для него это последний шанс, и можно попробовать выложиться по максимуму и постараться взять титул. Или если не титул, то хотя бы выйти из группы и дойти до полуфинала», — приводит слова Петровой ТАСС.

Прогнозы на теннис

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.