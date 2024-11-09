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    Экс-третья ракетка мира Петрова: Рублев не выйдет из группы на Итоговом турнире

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP ATP
    Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о перспективах Андрея Рублева и Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    На групповом этапе ATP Finals Рублев сыграет против Карлоса Алькараса, Александра Зверева и Каспера Рууда, а Медведев — против Янника Синнера, Тейлора Фрица и Алекса Де Минора.

    «Конечно, для Рублева это приятный бонус — поиграть в компании лучших теннисистов.

    Может быть, он как человек, от которого на текущий момент ничего не ждут, сможет что-то показать. Однако я не рассчитываю на хорошее выступление и думаю, что он не сможет выйти из группы.

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    • Даня может разозлиться. Он заканчивает сезон неплохо, хотя у него нет титула. Думаю, он огорчен, для него это последний шанс, и можно попробовать выложиться по максимуму и постараться взять титул. Или если не титул, то хотя бы выйти из группы и дойти до полуфинала», — приводит слова Петровой ТАСС.

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    Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

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