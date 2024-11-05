Впервые за 23 года на Итоговом турнире АТР не будет никого из «Большой тройки»

Федерер, Надаль и Джокович Фото: globallookpress.com
В нее входили швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович.
Последний раз это произошло в 2001 году. Тогда на Итоговом турнире в Сиднее выступили Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Запасным был Томми Хаас.
В этом году Итоговый турнир ATP — 2024 состоится 10 по 17 ноября. В нем примут участие
Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор, Андрей Рублев.