ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    Впервые за 23 года на Итоговом турнире АТР не будет никого из «Большой тройки»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роджер Федерер Новак Джокович  Рафаэль Надаль Даниил Медведев Андрей Рублёв Карлос Алькарас Александр Зверев Янник Синнер Алекс де Минор Тейлор Фритц
    За последние 23 года это единственный Итоговый турнир АТР, где из участников не будет никого из «Большой тройки».

    Федерер, Надаль и Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федерер, Надаль и Джокович

    В нее входили швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович.

    Последний раз это произошло в 2001 году. Тогда на Итоговом турнире в Сиднее выступили Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Запасным был Томми Хаас.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Итоговый турнир ATP — 2024 состоится 10 по 17 ноября. В нем примут участие
    Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор, Андрей Рублев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ливерпуль» испытает проблемы с «Байером»
  • «Ливерпуль» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Встреча получится увлекательной
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры