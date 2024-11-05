Впервые за 23 года на Итоговом турнире АТР не будет никого из «Большой тройки»

За последние 23 года это единственный Итоговый турнир АТР, где из участников не будет никого из «Большой тройки».

В нее входили швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович.

Последний раз это произошло в 2001 году. Тогда на Итоговом турнире в Сиднее выступили Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан-Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьян Грожан и Горан Иванишевич. Запасным был Томми Хаас.

Прогнозы на теннис

В этом году Итоговый турнир ATP — 2024 состоится 10 по 17 ноября. В нем примут участие

Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор, Андрей Рублев.