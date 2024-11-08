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    Синнер: У Медведева потрясающая карьера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP
    Итальянец Янник Синнер высказался о соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым накануне Итогового турнира ATP. Теннисисты сыграют в одной группе.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «У него потрясающая карьера, он выиграл множество турниров. Он хорошо двигается и всегда отлично настроен. Даниил немного меняет свой стиль игры, поэтому становится ещё более опасным соперником. Соперничество с ним стало одним из ключевых факторов моего развития как игрока, потому что мне было очень трудно его победить.

    Сейчас каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдёт. Он очень сложный соперник», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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    Итоговый чемпионат ATP — 2024 состоится с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

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