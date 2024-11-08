Синнер: У Медведева потрясающая карьера

Итальянецвысказался о соперничестве с россияниномнакануне Итогового турнира ATP. Теннисисты сыграют в одной группе.

«У него потрясающая карьера, он выиграл множество турниров. Он хорошо двигается и всегда отлично настроен. Даниил немного меняет свой стиль игры, поэтому становится ещё более опасным соперником. Соперничество с ним стало одним из ключевых факторов моего развития как игрока, потому что мне было очень трудно его победить.

Сейчас каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдёт. Он очень сложный соперник», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

Итоговый чемпионат ATP — 2024 состоится с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).