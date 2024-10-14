Стала известна причина, почему Надаль завершил карьеру

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
«Он считает, что больше не может, что его тело больше не справляется. Он пытался вернуться в этом сезоне, потому что думал, что сможет провести хороший сезон на грунтовых кортах.
В этом году ему это не удалось, и он убедился, что теперь ему невозможно играть много матчей. Он решил остановиться, потому что у него не было другого выхода», — приводит слова Надаля RMC со ссылкой на эфир шоу Bartoli Time.
Для 38-летнего Рафаэля Надаля последним турниром станет финальный этап Кубка Дэвиса — 2024 в испанской Малаге с 19 по 24 ноября