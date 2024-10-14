Стала известна причина, почему Надаль завершил карьеру

, который является родным дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца, сообщил настоящие причины завершения карьеры.

«Он считает, что больше не может, что его тело больше не справляется. Он пытался вернуться в этом сезоне, потому что думал, что сможет провести хороший сезон на грунтовых кортах.

В этом году ему это не удалось, и он убедился, что теперь ему невозможно играть много матчей. Он решил остановиться, потому что у него не было другого выхода», — приводит слова Надаля RMC со ссылкой на эфир шоу Bartoli Time.

Для 38-летнего Рафаэля Надаля последним турниром станет финальный этап Кубка Дэвиса — 2024 в испанской Малаге с 19 по 24 ноября