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    Стала известна причина, почему Надаль завершил карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Тони Надаль, который является родным дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, сообщил настоящие причины завершения карьеры.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Он считает, что больше не может, что его тело больше не справляется. Он пытался вернуться в этом сезоне, потому что думал, что сможет провести хороший сезон на грунтовых кортах.

    В этом году ему это не удалось, и он убедился, что теперь ему невозможно играть много матчей. Он решил остановиться, потому что у него не было другого выхода», — приводит слова Надаля RMC со ссылкой на эфир шоу Bartoli Time.

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