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    Соболенко: В первом сете Гауфф меня сокрушила

    Теннис Прогнозы на теннис Арина Соболенко Кори Гауфф  WTA
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над американкой Кори Гауфф (1:6, 6:4, 6:4) в полуфинале турнира в Ухане (Китай). Встреча состоялась 12 октября.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «В первом сете Кори просто сокрушила меня. Что бы она ни делала, всё у неё получалось на ура. Всё было очень агрессивно. У меня было не так много возможностей. Во втором сете она немного снизила скорость. Я смогла вмешаться в ход игры и оказать на неё сильное давление.

    Я играла у сетки, набирала там очки, стараясь оказывать на неё ещё большее давление. Да, я думаю, это был просто вопрос того, кто первый пойдёт в атаку, тот и будет контролировать ситуацию. Думаю, именно это изменилось во втором сете. Так было и в третьем сете», — сказала Соболенко после игры.

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