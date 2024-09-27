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    Мирра Андреева и Шнайдер легко прошли первый круг «Мастерса» в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
    Российский дуэт Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали на «тысячнике» в китайском Пекине в парном разряде.

    Мирра Андреева и Шнайдер
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    Мирра Андреева и Шнайдер

    В первом круге они разгромили японский дуэт Суко Аояма/Эри Ходзуми — 6:0, 6:2.

    Россиянки разобрались с соперницами за 1 час 2 минуты. За это время М.Андреева и Шнайдер сделали один эйс, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 заработанных.

    У японок один выигранный брейк-пойнт из трёх. Они ни разу не подали навылет и сделали две двойные ошибки.

    Прогнозы на теннис

    Теперь в 1/8 финала «Мастерса» российская пара сыграет победительницами противостояния между украинской парой Людмила Киченок/Марта Костюк и чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.

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