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    Тренер Соболенко: Мирра Андреева сейчас напоминает Хингис

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мартина Хингис Мирра Андреева
    Тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров прокомментировал игру 17-летней россиянки Мирры Андреевой и нашел в ней большое сходство с бывшей первой ракеткой мира швейцаркой Мартиной Хингис.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «В свои 17 лет она напоминает игрой Мартину Хингис: понимание корта лучше, чем у подавляющего большинства игроков. Она может хорошо использовать любую тактику и силу соперника: лучше понимать, как нейтрализовать их. Что очень важно.

    Если девочки выходят и надеются на какие-то удары, не играя розыгрыш до конца, то Мирра может атаку нейтрализовать, заставить заново в розыгрыш войти. И когда ты к этому не готов ни физически, ни морально, ты начинаешь где-то больше сливаться.

    У неё есть хорошая подача, она играет просто. Но чем проще, тем лучше, потому что ты не пытаешься феерить, а исходишь из простых базовых вещей. Всё сошлось: её симпатичная игра, молодость, которая приковывает внимание, давление, с которым она справляется вполне неплохо.

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    Но вопрос, как она будет развиваться дальше физически и как будет относиться к своей игре как к развитию. Если будет продолжать так же стремиться развиваться, то всё будет.

    Что может помешать? Это абсолютно человеческие вещи. Если игроку что-то плохое написали в "Инстаграме", он может сидеть и плакать. И это тоже ломает людей. Сломать людей может и достижение цели, о которой мы даже могли не знать, например, выиграть какой-то турнир.

    И когда он это преодолевает, он теряет мотивацию и энергию двигаться дальше. И этих причин будет намного больше, нежели желания дальше развиваться. Поэтому чемпионы тем и хороши, что у них нет "зачем", они просто хотят продолжать развиваться и становиться лучше. Они делают акцент: как я могу сделать это эффективнее, как могу стать лучше. И там фокус держится»«, — сказал Дубров "Чемпионату".

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