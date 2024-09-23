Качмазов проиграл Музетти в полуфинале турнира в Чэнду

Алибек Качмазов Фото: globallookpress.com
Качмазов проиграл в полуфинале итальянцу Лоренцо Музетти — 4:6, 2:6.
Матч продолжался 1 час 42 минуты.
За это время Алибек выполнил 6 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал ни одного из 3-х брейк-пойнтов. Лоренцо взял на приеме 3 гейма.
В финале соперником Музетти станет победитель матча Янник Ханфман (Германия) — Цзюньчэн Шан (Китай).
Напомним, 22-летний Качмазов впервые в карьере дошел до полуфинала на уровне ATP, благодаря чему дебютирует в топ-200.