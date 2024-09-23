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    Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября
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    Качмазов проиграл Музетти в полуфинале турнира в Чэнду

    Теннис Прогнозы на теннис Лоренцо Музетти ATP
    Россиянин Алибек Качмазов не смог выйти в финал турнира ATP 250 в китайском Чэнду, призовой фонд которого составляет 1,17 миллиона долларов.

    Алибек Качмазов
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    Алибек Качмазов

    Качмазов проиграл в полуфинале итальянцу Лоренцо Музетти — 4:6, 2:6.

    Матч продолжался 1 час 42 минуты.

    За это время Алибек выполнил 6 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал ни одного из 3-х брейк-пойнтов. Лоренцо взял на приеме 3 гейма.

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    • В финале соперником Музетти станет победитель матча Янник Ханфман (Германия) — Цзюньчэн Шан (Китай).

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    Напомним, 22-летний Качмазов впервые в карьере дошел до полуфинала на уровне ATP, благодаря чему дебютирует в топ-200.

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