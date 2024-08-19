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    Синнер: Я доволен, что оказался в финале

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Александр Зверев
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе в финал турнира в Цинциннати.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В полуфинале Синнер одолел немца Александра Зверева со счётом 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4).

    «Это очень много значит для меня. Это совсем другой момент, через который я прохожу, поэтому очень рад этому результату. Физический аспект, конечно, мне нужно улучшить, потому что, если хочу выиграть турниры "Большого шлема", я должен быть, конечно, в лучшей форме. Но я просто старался оставаться там ментально, чем я очень горжусь, и посмотрим, что будет завтра. Это был тяжёлый, захватывающий матч. Атмосфера была потрясающей на протяжении всего матча. Много разных условий.

    Мы начали, когда было солнце, затем пошёл дождь. Теперь это была ночная сессия, поэтому у нас обоих было много напряжения. Я очень доволен этим выступлением, и, очевидно, очень рад оказаться в финале», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

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    В финале турнира Синнер сразится с Фрэнсисом Тиафо.

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