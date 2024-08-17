Мирра Андреева уступила Свентек, а Самсонова проиграла Соболенко на турнире в Цинциннати

Завершились сразу два четвертьфинала на«Мастерсе» в американском Цинциннати с участием российских теннисисток.

Мирра Андреева (24) уступила первой ракетке мира Иге Свентек в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Игра длилась 2 часа 40 минут. За это время Свентек сделала 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти.

В активе Андреевой 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) не оставила шансов другой россиянке Людмиле Самсоновой (17), победив ее со счетом 6:3, 6:2.

Соперницы были на корте 1 час 20 минут. Соболенко за это время сделала 4 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

У Самсоновой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

В полуфинале тысячника теперь Соболенко и Свентек сыграют между собой.