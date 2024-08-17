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    Мирра Андреева уступила Свентек, а Самсонова проиграла Соболенко на турнире в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Арина Соболенко Ига Свентек Людмила Самсонова
    Завершились сразу два четвертьфинала на«Мастерсе» в американском Цинциннати с участием российских теннисисток.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    Мирра Андреева (24) уступила первой ракетке мира Иге Свентек в трех сетах со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

    Игра длилась 2 часа 40 минут. За это время Свентек сделала 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из десяти.

    В активе Андреевой 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

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  • 13/08/2024

    • Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) не оставила шансов другой россиянке Людмиле Самсоновой (17), победив ее со счетом 6:3, 6:2.

    Соперницы были на корте 1 час 20 минут. Соболенко за это время сделала 4 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

    У Самсоновой три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

    В полуфинале тысячника теперь Соболенко и Свентек сыграют между собой.

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