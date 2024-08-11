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    Синнер: Рублев был лучше в важные моменты матча и заслужил победу

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Андрей Рублёв
    Итальянец Янник Синнер высказался о поражении от Андрея Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале со счетом 3:6, 6:1, 2:6.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Рублев был лучше в важные моменты матча и заслужил победу. Я не хочу оценивать свою форму в процентах, но она далека от идеальной, это не то, что я хочу видеть. Рублев сыграл очень хорошо, во втором сете я смог прибавить, но пока не могу поддерживать этот уровень. После того, как я сыграл один или два длинных розыгрыша, у меня, возможно, произошел небольшой спад. Однако самым важным событием остается Открытый чемпионат США, цель — подойти к нему в лучших кондициях.

    Мы часто забываем о том, какой сезон я провожу. Я выиграл много и проиграл мало матчей, а на сегодняшний день у меня 5 поражений в сезоне. Я не вижу проблемы: я также знаю, что мне не следует смотреть на эту статистику, но до сих пор я был очень стабильным. В каждом турнире я доходил как минимум до четвертьфинала. Конечно, я нахожусь в такой ситуации, когда хочу играть и завоевывать титулы, но сейчас важнее вернуться на более высокий физический и психологический уровень», — цитирует Синнера Tuttosport.

    В полуфинале Рублев сразится с итальянцем Маттео Арнальди, который одолел Кея Нисикори из Японии.

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