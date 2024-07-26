Рублев о победе над Марожаном: Сначала подумал, что это не мой день, но потом изменил мышление

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В полуфинале Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло.
«Чувствую себя великолепно. С нетерпением ждал этого матча, потому что это был большой вызов для меня.
После первого сета подумал, что, возможно, сегодня не мой день. Но потом каким-то образом я изменил свое мышление и начал говорить: "Нет, просто продолжай бороться, и посмотрим, что из этого выйдет".
В конце концов, я смог играть лучше и лучше. И мне удалось выиграть», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.
Ранее на этой неделе Рублев прервал серию из четырех поражений, которая началась в конце мая на Ролан Гаррос.