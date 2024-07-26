Рублев о победе над Марожаном: Сначала подумал, что это не мой день, но потом изменил мышление

Россиянинпрокомментировал победу над венгром(5:7, 6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге.

В полуфинале Рублев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло.

«Чувствую себя великолепно. С нетерпением ждал этого матча, потому что это был большой вызов для меня.

После первого сета подумал, что, возможно, сегодня не мой день. Но потом каким-то образом я изменил свое мышление и начал говорить: "Нет, просто продолжай бороться, и посмотрим, что из этого выйдет".

В конце концов, я смог играть лучше и лучше. И мне удалось выиграть», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

Ранее на этой неделе Рублев прервал серию из четырех поражений, которая началась в конце мая на Ролан Гаррос.