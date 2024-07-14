Тарпищев: Медведев неплохо играл на Уимблдоне

Глава Федерации тенниса Россиивысказался о выступлениина Уимблдоне-2024.

Тарпищев похвалил Медведева за хорошую игру.

«Даня играл неплохо и провел на одном уровне весь матч. Другое дело, что Алькарас прибавил после первого сета. Он был моторнее, доставал немыслимые мячи. И хорошо прогнозировал, угадывал, куда Даня будет играть.

В целом, Медведев провел очень хороший турнир и по сравнению с прошлым годом прибавил на траве Уимблдона», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В финале Уимблдона испанец Карлос Алькарас 14 июля сразится с Новаком Джоковичем из Сербии.