Тарпищев: Медведев неплохо играл на Уимблдоне

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Тарпищев похвалил Медведева за хорошую игру.
«Даня играл неплохо и провел на одном уровне весь матч. Другое дело, что Алькарас прибавил после первого сета. Он был моторнее, доставал немыслимые мячи. И хорошо прогнозировал, угадывал, куда Даня будет играть.
В целом, Медведев провел очень хороший турнир и по сравнению с прошлым годом прибавил на траве Уимблдона», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В финале Уимблдона испанец Карлос Алькарас 14 июля сразится с Новаком Джоковичем из Сербии.