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    Тарпищев: Медведев неплохо играл на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Уимблдон
    Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Даниила Медведева на Уимблдоне-2024.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Тарпищев похвалил Медведева за хорошую игру.

    «Даня играл неплохо и провел на одном уровне весь матч. Другое дело, что Алькарас прибавил после первого сета. Он был моторнее, доставал немыслимые мячи. И хорошо прогнозировал, угадывал, куда Даня будет играть.

    В целом, Медведев провел очень хороший турнир и по сравнению с прошлым годом прибавил на траве Уимблдона», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В финале Уимблдона испанец Карлос Алькарас 14 июля сразится с Новаком Джоковичем из Сербии.

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