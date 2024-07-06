Калинская переиграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисисткаобыграла свою соотечественницув третьем круге Уимблдона.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу Калинской.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Самсоновой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертом круге Уимблдона Калинская встретится с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролин Возняцки (Дания).