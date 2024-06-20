ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт УиттакерУиттакер сразится с Алискеровым, Павлович подерется против Волкова. Анонс карда UFC Saudi Arabia
    Все новости спорта

    Мухова вернется на корт на турнире в Истбурне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Каролина Мухова
    Чешская теннисистка Каролина Мухова вернётся на корт после травмы руки на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Об этом сообщил чешский телеканал CANAL+ Sport CZ/SK в своих соцсетях.

    Каролина Мухова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каролина Мухова

    Также Мухова подтвердила, что будет участвовать в Уимблдоне и Олимпиаде-2024. В Париже экс восьмая ракетка мир планирует выступить в одиночке и в паре с Маркетой Вондроушовой.

    Напомним, 27-летняя спортсменка не выходила на корт с US Open — 2023. Из-за травмы запястья спортсменка была вынуждена сняться в том числе со своего первого Итогового турнира.

    Турнир в Истбурне пройдёт с 24 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Кис.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставим на голевое изобилие!
  • Испания — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Поединок во Франкфурте обещает быть голевым
  • Дания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словения — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  4.26
  • Экспресс дня 21 июня
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры