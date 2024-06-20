Мухова вернется на корт на турнире в Истбурне

Чешская теннисисткавернётся на корт после травмы руки на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Об этом сообщил чешский телеканал CANAL+ Sport CZ/SK в своих соцсетях.

Также Мухова подтвердила, что будет участвовать в Уимблдоне и Олимпиаде-2024. В Париже экс восьмая ракетка мир планирует выступить в одиночке и в паре с Маркетой Вондроушовой.

Напомним, 27-летняя спортсменка не выходила на корт с US Open — 2023. Из-за травмы запястья спортсменка была вынуждена сняться в том числе со своего первого Итогового турнира.

Турнир в Истбурне пройдёт с 24 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Мэдисон Кис.