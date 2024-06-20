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    Кудерметова проиграла Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Елена Рыбакина
    Во втором круга турнира в Берлине (Германия) играли казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Представительница Казахстана одержала победу со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

    Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Рыбакиной пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

    В 1/4 финала турнира в Берлине казахстанская теннисистка сыграет с 19-й ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

    Прогнозы на теннис

    Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня.

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