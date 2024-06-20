Кудерметова проиграла Рыбакиной в матче за выход в 1/4 финала турнира в Берлине

Во втором круга турнира в Берлине (Германия) играли казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 35-я ракетка мира из России Вероника Кудерметова.

Представительница Казахстана одержала победу со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Кудерметова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Рыбакиной пять эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала турнира в Берлине казахстанская теннисистка сыграет с 19-й ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Прогнозы на теннис

Соревнования в Берлине проходят с 17 по 23 июня.