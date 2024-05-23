Берреттини пропустит «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисистобъявил о том, что не сможет выступить на

«Несмотря на тренировки, вместе с командой я понял, что пока не готов проводить несколько пятисетовых матчей подряд. Я немного подожду, чтобы вернуться к соревнованиям уже на траве. Спасибо вам за постоянную поддержку. Я почти в строю, просто для этого нужно немного больше времени», — написал Берреттини в соцсети.

На пике своей карьеры Маттео Берреттини был шестой ракеткой мира и выходил в финал Уимблдона-2021. Ранее итальянец также пропустил римский «Мастерс».