Надаль может продолжить играть и в 2025 году

По информации источника, из-за того, что Надаль не смог сыграть должным образом в этом году из-за различных травм, испанский теннисист становится всё ближе к принятию решения продолжить играть в 2025-м. Сообщается, что сам Надаль намекал на это решение, когда говорил, что попрощался только с Мадридом, но не с другими турнирами грунта.
Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).
Ранее Надаль заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.
Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».