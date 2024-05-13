Соболенко: В Риме корт гораздо медленнее

Вторая ракетка мира белорусская теннисисткарассказала о том, на какой стадии находится ее адаптация к условиям в Риме после турнира в Мадриде.

«Все очень сильно отличается. В Мадриде корты намного быстрее из-за того, что они расположены высоко. Мяч отскакивает быстро.

Здесь все гораздо медленнее, и нужно выстраивать розыгрыш, прежде чем выполнить победный удар. В Мадриде же ты можешь просто сильно ударить, и с первого же удара это будет виннерс. Здесь нужно создавать для этого позицию.

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Я бы сказала, что после этого матча я чувствую себя лучше. Мне кажется, что еще одна тренировка, еще один матч, и я буду полностью адаптирована», — сказала Соболенко на пресс-конференции.