Пегула не сыграет на турнире в Мадриде из-за травмы

Джессика Пегула Фото: globallookpress.com
«Грустные новости: на прошлой неделе я получила травму и, к сожалению, не готова играть в Мадриде. Благодарна за дополнительное время дома и надеюсь вернуться как можно скорее», — написала спортсменка в соцсетях.
В прошлом году на соревнованиях в Мадриде Джессика Пегула дошла до четвертьфинала, в котором в трёх сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой. Американка не защитит 215 очков рейтинга.
Жеребьёвка турнира в Мадриде пока не была проведена. Заявочный лист соревнований тоже появится позднее.