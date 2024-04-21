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    Пегула не сыграет на турнире в Мадриде из-за травмы

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Джессика Пегула
    Американская теннисистка Джессика Пегула, пятая ракетка мира, сообщила, что не выступит на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 5 мая, из-за травмы.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    «Грустные новости: на прошлой неделе я получила травму и, к сожалению, не готова играть в Мадриде. Благодарна за дополнительное время дома и надеюсь вернуться как можно скорее», — написала спортсменка в соцсетях.

    В прошлом году на соревнованиях в Мадриде Джессика Пегула дошла до четвертьфинала, в котором в трёх сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой. Американка не защитит 215 очков рейтинга.

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    Жеребьёвка турнира в Мадриде пока не была проведена. Заявочный лист соревнований тоже появится позднее.

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