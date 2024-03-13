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    Алькарас, Зверев и Синнер прошли дальше, Циципас покидает «Мастерс»

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    В ночь с 12 на 13 марта были сыграны четыре матча 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Грек Стефанос Циципас (11) проиграл чешскому теннисисту Иржи Легечке (32) со счетом 2:6, 4:6.

    Матч продолжался 1 час 18 минут. Циципис сделал 4 эйса, 4 двойные ошибки, не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта.

    Легечка 7 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку, взял 3 из 10 брейк-пойнтов.

    Испанец Карлос Алькарас (2) уверенно победил в двух сетах венгра Фабиана Марожана — 6:3, 6:3.

    Соперники находили на корте 1 час 16 минут. Алькарас выполнил 4 эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Марожан два раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку, не смог взять ни одного брейк-пойнта.

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    • Немец Александр Зверев (6) победил австралийца Алекса де Минора (10) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

    Встреча шла 2 часа 47 минут. Зверев сделал 7 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Де Минор выполнил 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и смог взять только 3 брейк-пойнта из 11.

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    Итальянец Янник Синнер (3) был сильнее американца Бена Шелтона (16) — 7:6, 6:1.

    Игра продолжалась 1 час 38 минут. Синнер три раза подал навылет, сделал одну двойную ошибка и смог взять три брейк-пойнта из девяти.

    Шелтон сделал три эйса, пять двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из пяти.

    В четвертьфинале турнира Синнер сыграет с Легечкой, а Зверев с Алькарасом, который является прошлогодним победителем турнира.

    Все результаты матчей игрового дня 13 марта:
    • Иржи Легечка (Чехия, 32) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 6:2, 6:4;
    • Фабиан Марожан (Венгрия, 58) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 3:6, 3:6;
    • Александр Зверев (Германия, 6) — Алекс де Минор (Австралия, 10) — 5:7, 6:2, 6:3;
    • Бен Шелтон (США, 16) — Янник Синнер (Италия, 3) — 6:7, 1:6.
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