Алькарас, Зверев и Синнер прошли дальше, Циципас покидает «Мастерс»

В ночь с 12 на 13 марта были сыграны четыре матча 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

Грек Стефанос Циципас (11) проиграл чешскому теннисисту Иржи Легечке (32) со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Циципис сделал 4 эйса, 4 двойные ошибки, не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта.

Легечка 7 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку, взял 3 из 10 брейк-пойнтов.

Испанец Карлос Алькарас (2) уверенно победил в двух сетах венгра Фабиана Марожана — 6:3, 6:3.

Соперники находили на корте 1 час 16 минут. Алькарас выполнил 4 эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Марожан два раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку, не смог взять ни одного брейк-пойнта.

Немец Александр Зверев (6) победил австралийца Алекса де Минора (10) со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Встреча шла 2 часа 47 минут. Зверев сделал 7 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Де Минор выполнил 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и смог взять только 3 брейк-пойнта из 11.

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Итальянец Янник Синнер (3) был сильнее американца Бена Шелтона (16) — 7:6, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 38 минут. Синнер три раза подал навылет, сделал одну двойную ошибка и смог взять три брейк-пойнта из девяти.

Шелтон сделал три эйса, пять двойных ошибок, реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале турнира Синнер сыграет с Легечкой, а Зверев с Алькарасом, который является прошлогодним победителем турнира.