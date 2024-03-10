Соболенко: Я боролась как тигр

Белорусская теннисисткапрокомментировала победу над американкойво втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, я была права, когда сделала эту татуировку с изображением тигра. Сегодня я боролась как тигр.

Это был просто сумасшедший матч. Мне пришлось очень много поработать, чтобы добиться этой победы. Это определённо волшебное место. Со мной только что произошло волшебство. У меня нет слов. Не знаю, что сказать. Это просто безумие. Мне очень хотелось выиграть этот матч, вернуться и ещё раз насладиться этой атмосферой», — сказала Соболенко после матча.

Соболенко переиграла Стирнс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). В третьем круге Арина встретится с Эммой Радукану из Великобритании.