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    Соболенко: Я боролась как тигр

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Питон Стирнс во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Думаю, я была права, когда сделала эту татуировку с изображением тигра. Сегодня я боролась как тигр.

    Это был просто сумасшедший матч. Мне пришлось очень много поработать, чтобы добиться этой победы. Это определённо волшебное место. Со мной только что произошло волшебство. У меня нет слов. Не знаю, что сказать. Это просто безумие. Мне очень хотелось выиграть этот матч, вернуться и ещё раз насладиться этой атмосферой», — сказала Соболенко после матча.

    Соболенко переиграла Стирнс со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). В третьем круге Арина встретится с Эммой Радукану из Великобритании.

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