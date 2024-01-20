Алькарас вышел в 1/8 финала Australian Open

Испанецвышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В третьем раунде соперником Алькараса стал китаец Цзюньчэн Шан. Карлос легко взял первые два сета, а в начале третьего соперник снялся из-за травмы — 6:1, 6:1, 1:0.

Теннисисты успели провести на корте 65 минут.

Вторая ракетка мира за это время выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

Следующим соперником Алькараса будет серб Миомир Кецманович, выигравший у американца Томми Пола (6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:0).