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    Алькарас вышел в 1/8 финала Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Карлос Алькарас Australian Open ATP
    Испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    В третьем раунде соперником Алькараса стал китаец Цзюньчэн Шан. Карлос легко взял первые два сета, а в начале третьего соперник снялся из-за травмы — 6:1, 6:1, 1:0.

    Теннисисты успели провести на корте 65 минут.

    Вторая ракетка мира за это время выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

    Следующим соперником Алькараса будет серб Миомир Кецманович, выигравший у американца Томми Пола (6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:0).

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