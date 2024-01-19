ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров
  • 18:21
    • Australian Open — 2024, мужчины: результаты игрового дня
  • 17:19
    • Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»
  • 16:47
    • Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании
  • 16:35
    • Сборная Японии проиграла Ираку на Кубке Азии
    Все новости спорта

    Чесноков: Рублев играл невероятно остро в матче с Кордой

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Australian Open ATP
    Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков признался, что его впечатлил теннис Андрея Рублева в матче против американца Себастьяна Корды.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    Рублев обыграл Корду в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.

    «Рублев сейчас начал так здорово играть! Первый сет не оставил никаких шансов Корде.

    Очень важным был второй сет. Рублев достаточно комфортно брал свою подачу, а Корда настроился после проигрыша в первом сете. Он очень хорошо подавал и двигался, ставил Рублева в неудобные ситуации.

    Корда — очень хороший игрок. Если бы по сетам сложился счет 1:1, игра бы могла быть совершенно другой. Рублев еще мог и проиграть третий сет. Но у Рублева было больше шансов выиграть подачу Корды. Он невероятно остро играл. Очень хороший матч», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

  • Джокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024
  • В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису
  • 14/01/2024

    • Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс Де Минор.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли «Интеру» и «Лацио» 90 минут?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Возьмет ли «Бенфика» убедительный реванш у «Боавишты»?
  • «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» увезет очки из Москвы?
  • «Спартак» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры