Чесноков: Рублев играл невероятно остро в матче с Кордой

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATPпризнался, что его впечатлил теннисв матче против американца Себастьяна Корды.

Рублев обыграл Корду в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 7:6 (8:6), 6:4.

«Рублев сейчас начал так здорово играть! Первый сет не оставил никаких шансов Корде.

Очень важным был второй сет. Рублев достаточно комфортно брал свою подачу, а Корда настроился после проигрыша в первом сете. Он очень хорошо подавал и двигался, ставил Рублева в неудобные ситуации.

Корда — очень хороший игрок. Если бы по сетам сложился счет 1:1, игра бы могла быть совершенно другой. Рублев еще мог и проиграть третий сет. Но у Рублева было больше шансов выиграть подачу Корды. Он невероятно остро играл. Очень хороший матч», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс Де Минор.