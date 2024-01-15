Дмитриева объяснила, почему Медведев отдал сет в первом круге Australian Open

18-кратная чемпионка СССР по теннисуоценила качество игрыв матче против французав первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Атман отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за проблем со здоровьем (5:7, 6:2, 6:4, 1:0).

«Во-первых, это был первый официальный матч Медведева в этом сезоне. Это всегда очень тяжело, это серьезная проверка для самого себя. Он в первом сете занимался не столько борьбой с соперником, сколько проверял себя. Я бы этот первый сет не учитывала.

Но если сравнить остальных лидеров мирового тенниса, то многие из них проиграли именно по первому сету. Потому что это проверка себя. А затем игра повернулась в другую сторону.

Сказать, что Медведев выиграл на отказе — это смешно. Потому что этот отказ произошел тогда, когда все было уже решено.

Я считаю, что это хорошее начало. Этот матч даст возможность Медведеву проанализировать себя и увидеть свои сильные и слабые стороны», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».

Во втором круге Медведев сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.