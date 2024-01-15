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    Дмитриева объяснила, почему Медведев отдал сет в первом круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Australian Open ATP
    18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила качество игры Даниила Медведева в матче против француза Теренса Атмана в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Атман отказался от продолжения борьбы в четвертом сете из-за проблем со здоровьем (5:7, 6:2, 6:4, 1:0).

    «Во-первых, это был первый официальный матч Медведева в этом сезоне. Это всегда очень тяжело, это серьезная проверка для самого себя. Он в первом сете занимался не столько борьбой с соперником, сколько проверял себя. Я бы этот первый сет не учитывала.

    Но если сравнить остальных лидеров мирового тенниса, то многие из них проиграли именно по первому сету. Потому что это проверка себя. А затем игра повернулась в другую сторону.

    Сказать, что Медведев выиграл на отказе — это смешно. Потому что этот отказ произошел тогда, когда все было уже решено.

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    • Я считаю, что это хорошее начало. Этот матч даст возможность Медведеву проанализировать себя и увидеть свои сильные и слабые стороны», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».

    Во втором круге Медведев сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

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