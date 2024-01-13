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    Рублев в упорной борьбе победил Уайлда на старте Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев, являющийся пятой ракеткой мира, с трудом обыграл бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев взял верх над соперником в пяти сетах со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Спортсмены провели на корте 3 часа 42 минуты.

    Рублев выполнил 21 эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 23.

    У Уайлда 15 эйсов, шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

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    В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).

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