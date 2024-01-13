Янчук: Рублев настроен победить на Australian Open

Теннисный тренероценил шансы россиянинана победу на Australian Open 2024.

«Наши ребята находятся в золотом возрасте, когда надо показывать хорошую игру. Они уже очень опытны, но еще не ветераны. Сейчас золотое время, чтобы брать "Шлем".

Особенно, наверное, на это настроен Рублев, у которого выигранного "Большого шлема" в активе еще нет. Он в прошлом году выиграл очень хороший, сильный турнир в Монте-Карло, где играли все. Это говорит о том, что он может выиграть большой турнир, но если не заведет сам себя, если не перегорит внутри. Он очень сильно хочет побед, и иногда это приводит к тому, что он ошибается иной раз на простых мячах. Сам себе создает проблемы из-за этого, потому что в хорошей форме он может обыграть любого», — приводит слова Янчука «Газета.Ru».

Все прогнозы на Australian Open

Australian Open состоится с 14 по 28 января в Мельбурне. В 2023 году турнир выиграл серб Новак Джокович.