Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Елена Рыбакина Фото: globallookpress.com
В матче второго круга Рыбакина одержала победу над испанкой Кристиной Букшей со счетом 6:3, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 32 минуты.
Третья ракетка мира за это время выполнила 11 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).
На прошлой неделе Рыбакина выиграла турнир в австралийском Брисбене. В финале она разгромила белоруску Арину Соболенко.