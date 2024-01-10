Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Представительница Казахстанавышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого составляет 922 тысячи долларов.

В матче второго круга Рыбакина одержала победу над испанкой Кристиной Букшей со счетом 6:3, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 32 минуты.

Третья ракетка мира за это время выполнила 11 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).

На прошлой неделе Рыбакина выиграла турнир в австралийском Брисбене. В финале она разгромила белоруску Арину Соболенко.