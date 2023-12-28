Мухова снялась с Australian Open

Чешская теннисисткане выступит на Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Привет, друзья. Я не очень люблю делиться такими новостями, особенно в начале нового сезона, но, к сожалению, во время подготовки вернулись боли в запястье.

Поэтому я вынуждена отложить начало сезона. Сначала мне нужно полностью вылечить запястье. Это разочаровывает, но я должна сохранять позитивный настрой, чтобы восстановиться и успешно подготовиться к оставшейся части сезона.

Австралия, увидимся в 2025 году», — написала Мухова на своей странице в соцсетях.

Мухова сейчас является восьмой ракеткой мира.