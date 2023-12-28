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    Мухова снялась с Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Каролина Мухова
    Чешская теннисистка Каролина Мухова не выступит на Открытом чемпионате Австралии-2024.

    Каролина Мухова
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    Каролина Мухова

    «Привет, друзья. Я не очень люблю делиться такими новостями, особенно в начале нового сезона, но, к сожалению, во время подготовки вернулись боли в запястье.

    Поэтому я вынуждена отложить начало сезона. Сначала мне нужно полностью вылечить запястье. Это разочаровывает, но я должна сохранять позитивный настрой, чтобы восстановиться и успешно подготовиться к оставшейся части сезона.

    Австралия, увидимся в 2025 году», — написала Мухова на своей странице в соцсетях.

    Мухова сейчас является восьмой ракеткой мира.

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