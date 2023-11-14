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    Рублев: Медведев обыграл меня слишком легко

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP ATP
    Россиянин Андрей Рублев прокомментировал поражение от Даниила Медведева (4:6, 2:6) в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «У меня было ощущение, что во время длинных розыгрышей у меня могут быть шансы. Но у меня не получилось хорошо использовать подачу в важные моменты, и, кроме того, он спас все брейк-пойнты очень хорошими подачами. В некоторых ситуациях я вел 30:0, но не играл чисто. Все это сыграло большую роль.

    Чем больше я играю против Дани, тем лучше становлюсь. Я привыкаю к определенным вещам и меньше схожу с ума.

    Но сегодня он смог обыграть меня слишком легко. Мне нужно оставаться сконцентрированным в важные моменты и использовать возможности, когда есть шанс надавить или выйти к сетке», — приводит слова Рублева Ubitennis.

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    В следующем матче Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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