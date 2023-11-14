Ольховский: Чрезмерное желание победить сыграло с Рублевым злую шутку

«На мой взгляд, Даниил провел очень хороший матч. По качеству тенниса это был один из лучших матчей Даниила в сезоне. Андрей старался, были брейк-пойнты, но Медведев играл разнообразно и интересно.
Было видно, что Андрей очень хотел выиграть. Может быть, это не пошло ему на пользу, потому что он был несколько скован и в нервном напряжении. Чего только стоит одна выходка при счете 3:5, когда он ответил болельщику.
Я скажу, что так выкрикивать несвойственно для Андрюхи. Нервозное состояние и чрезмерное желание выиграть сыграло с Рублевым злую шутку», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».
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В следующем матче Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.