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    Ольховский: Чрезмерное желание победить сыграло с Рублевым злую шутку

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Андрей Рублёв Итоговый чемпионат ATP ATP
    Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым (6:4, 6:2) в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «На мой взгляд, Даниил провел очень хороший матч. По качеству тенниса это был один из лучших матчей Даниила в сезоне. Андрей старался, были брейк-пойнты, но Медведев играл разнообразно и интересно.

    Было видно, что Андрей очень хотел выиграть. Может быть, это не пошло ему на пользу, потому что он был несколько скован и в нервном напряжении. Чего только стоит одна выходка при счете 3:5, когда он ответил болельщику.

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    • Я скажу, что так выкрикивать несвойственно для Андрюхи. Нервозное состояние и чрезмерное желание выиграть сыграло с Рублевым злую шутку», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

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    В следующем матче Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

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