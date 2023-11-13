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    Чесноков: Сейчас Рублев стал более солидный

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Итоговый чемпионат ATP
    Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался по поводу матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым на Итоговом чемпионате ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Оба игрока находятся в хорошей форме. Рублёв в прошлом году на этом турнире обыграл Медведева. В последнее время Рублёв показывает очень хороший теннис — от него Джокович еле ноги унёс. В первом матче всегда будут какие-то неожиданности. Пока что не могу сказать, кто фаворит. Шансы сейчас 50 на 50.

    В прошлом году Медведев плохо сыграл на этом турнире, а Рублёв дошёл до полуфинала. Нынешний сезон — лучший в карьере Андрея. Сейчас Рублёв более солидный и уверенный, поэтому Медведеву будет сложнее обыграть Андрея», — сказал Чесноков «Чемпионату».

    Действующим чемпионом Итогового турнира ATP является серб Новак Джокович.

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