Чесноков: Сейчас Рублев стал более солидный

Советский и российский теннисиствысказался по поводу матча междуна Итоговом чемпионате ATP.

«Оба игрока находятся в хорошей форме. Рублёв в прошлом году на этом турнире обыграл Медведева. В последнее время Рублёв показывает очень хороший теннис — от него Джокович еле ноги унёс. В первом матче всегда будут какие-то неожиданности. Пока что не могу сказать, кто фаворит. Шансы сейчас 50 на 50.

В прошлом году Медведев плохо сыграл на этом турнире, а Рублёв дошёл до полуфинала. Нынешний сезон — лучший в карьере Андрея. Сейчас Рублёв более солидный и уверенный, поэтому Медведеву будет сложнее обыграть Андрея», — сказал Чесноков «Чемпионату».

Действующим чемпионом Итогового турнира ATP является серб Новак Джокович.