Соболенко подвела итог сезона

Первая ракетка мира из Беларусирассказала о том, каким ей запомнился сезон 2023 года.

«Этот сезон был полон ярких моментов! Знаю, что могла бы лучше выступить на Итоговом турнире WTA, но что есть, то есть! В следующий раз сыграю лучше! Хочу поблагодарить своих болельщиков, вы потрясающие! Люблю вас всех.

Огромное спасибо моей команде за всё, что вы для меня делаете! Я по-настоящему счастлива, что вы все рядом со мной! И это ещё не всё! Для нас это только начало.

Пора отключиться, восстановиться и подготовиться к новой предсезонке!» — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Напомним, что на Итоговом турнире WTA Соболенко уступила Иге Свентек в полуфинале.