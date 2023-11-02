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    Тарпищев объяснил, почему Медведев проиграл Димитрову в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Григор Димитров ATP Итоговый чемпионат ATP
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что раннее поражение на «Мастерсе» в Париже поможет Даниилу Медведеву подготовиться к Итоговому турниру ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев не смог пройти второй круг, проиграв болгарину Григору Димитрову.

    «Медведев не восстановился после финала (на турнире в Вене — прим.), в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения.

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    • Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал наевшимся», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

    Итоговый турнир ATP с 12 по 19 ноября в итальянском Турине.

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