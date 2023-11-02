Тарпищев объяснил, почему Медведев проиграл Димитрову в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР)считает, что раннее поражение на «Мастерсе» в Париже поможетподготовиться к Итоговому турниру ATP.

Медведев не смог пройти второй круг, проиграв болгарину Григору Димитрову.

«Медведев не восстановился после финала (на турнире в Вене — прим.), в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения.

Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал наевшимся», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Итоговый турнир ATP с 12 по 19 ноября в итальянском Турине.