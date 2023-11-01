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    Тарпищев не считает сенсационной победу Сафиуллина над Алькарасом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Роман Сафиуллин
    Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Это случилось во 2-м круге «Мастерса» в Париже. Россиянин одолел соперника со счетом 6:3, 6:4.

    «Не считаю победу над Алькарасом сенсационной. Он выиграл у него уже второй раз. Роман должен был "стрельнуть" очень давно, когда выиграл юниорский "Ролан Гаррос". К сожалению, травмы и операции не дали сделать этого раньше. Грустно тратить время, потраченные на травмы. Жалко, что они помешали его восхождению. Наверное, он мог быть в десятке как его сверстники. А талантливым он был всегда! Молодец — не сломался и добился хороших результатов. У него большой потенциал. Здесь надо похвалить тренера, он должен был поверить в ученика.

    Может ли в следующем сезоне попасть в топ-15? Вообще об этом не думаем. Понимаете, как сложно: Хачанов должен быть десятке, получил травму и выбыл на полгода, сейчас кувыркается в двадцатке. А был бы где Рублев и Медведев. Поэтому мы зависим от приходящих факторов в силу того, что теннис близок к массовому травматизму. Мы работаем и достигаем результатов», — сказал Тарпищев Sport24.

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