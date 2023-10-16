Федерер: Алькараса ждет невероятное будущее

Швейцарский теннисиствысказался о нынешней форме испанца. По его мнению, спортсмена ждет великолепное будущее.

«Алькарас великолепен. Я имею в виду, посмотрите, он ещё молод, и всё, чего он достиг, просто фантастика. И не только на грунте или просто на харде. Но также и победа в финале Уимблдона над Новаком, это не шутка. Я имею в виду, что ему не нужно было доказывать это, но это ещё одна суперзвёздочка в его резюме. Очень впечатляет.

Конечно, после Рафы, Новака, меня и Мюррея все по какой-то причине ожидают, что каждое поколение будет показывать свой лучший теннис каждую неделю, но сделать это сложно. И, думаю, Карлос справился настолько хорошо, насколько мог. И он будет время от времени проигрывать, как здесь, в Шанхае. Но он справляется фантастически. У него отличная игра, и, очевидно, его ждёт невероятное будущее», — заявил Федерер на ATP Tennis Radio Podcast.

На данный момент Алькарас является второй ракеткой мира.