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    Федерер: Алькараса ждет невероятное будущее

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роджер Федерер Карлос Алькарас
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о нынешней форме испанца Карлоса Алькараса. По его мнению, спортсмена ждет великолепное будущее.

    Роджер Федерер
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    Роджер Федерер

    «Алькарас великолепен. Я имею в виду, посмотрите, он ещё молод, и всё, чего он достиг, просто фантастика. И не только на грунте или просто на харде. Но также и победа в финале Уимблдона над Новаком, это не шутка. Я имею в виду, что ему не нужно было доказывать это, но это ещё одна суперзвёздочка в его резюме. Очень впечатляет.

    Конечно, после Рафы, Новака, меня и Мюррея все по какой-то причине ожидают, что каждое поколение будет показывать свой лучший теннис каждую неделю, но сделать это сложно. И, думаю, Карлос справился настолько хорошо, насколько мог. И он будет время от времени проигрывать, как здесь, в Шанхае. Но он справляется фантастически. У него отличная игра, и, очевидно, его ждёт невероятное будущее», — заявил Федерер на ATP Tennis Radio Podcast.

    На данный момент Алькарас является второй ракеткой мира.

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