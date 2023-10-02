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    Медведев раскритиковал мячи на турнире в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев во время турнира в Пекине пожаловался на качество мячей в туре.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В 1/4 финала Медведев одолел француза Уго Умбера.

    «Матч был очень неровным. Мы оба старались не давать сопернику лёгких мячей. Но с такими мячами это постоянно получается. И мы оба много ошибались. Так что трудно объяснить динамику матча. Во втором сете я был недоволен собой. Но знал, что в третьем будут шансы.

    Для харда эти мячи просто смешные. В третьем сете я проиграл свою подачу, но выиграл 6:1. Это ненормально. Но мы так играем уже весь год», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

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