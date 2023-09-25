Рыбакина не будет играть на турнире в Токио

Казахстанская теннисисткане примет участие на стартующем 25 сентября турнире WTA-500 в Токио.

Одной из причин такого решения стало изменение правил WTA в последний момент, в результате которых топ-сеяные теперь не стартуют сразу со второго круга.

Напомним, на токийском турнире в сетке появился «performance bye», означающий автоматический проход спортсменки во второй круг. Его предоставляют теннисисткам, показавшим высокие результаты на предыдущей неделе. В итоге организаторы «performance bye» предоставили гречанке Марии Саккари и француженке Каролин Гарсия, располагающимся ниже Рыбакиной в рейтинге WTA.

Рыбакина стала третьей сеяной на турнире в Токио, не получила «performance bye», что означало старт с первого круга. Вместо Елены выступит в основной сетке японка Химено Сакацумэ.