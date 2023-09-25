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    Рыбакина не будет играть на турнире в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис Елена Рыбакина WTA
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не примет участие на стартующем 25 сентября турнире WTA-500 в Токио.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    Одной из причин такого решения стало изменение правил WTA в последний момент, в результате которых топ-сеяные теперь не стартуют сразу со второго круга.

    Напомним, на токийском турнире в сетке появился «performance bye», означающий автоматический проход спортсменки во второй круг. Его предоставляют теннисисткам, показавшим высокие результаты на предыдущей неделе. В итоге организаторы «performance bye» предоставили гречанке Марии Саккари и француженке Каролин Гарсия, располагающимся ниже Рыбакиной в рейтинге WTA.

    Рыбакина стала третьей сеяной на турнире в Токио, не получила «performance bye», что означало старт с первого круга. Вместо Елены выступит в основной сетке японка Химено Сакацумэ.

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